Депутат Лебедев: каждый день избивают граждан, зачем заострять внимание на фанате?

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев эмоционально отреагировал на инцидент во время матча Евро-2020, когда украинские фанаты порвали болельщику футболку сборной России, а также отобрали флаг. При этом находившиеся рядом болельщики команды Украины пытались защитить мужчину.

«Что вы постоянно заостряете на этом внимание и пытаетесь всунуть политику в спорт? Каждый день избивают граждан, каждый день происходят драки между болельщиками на футболе — вы молчите. А сейчас это случилось на матче сборной Украины и вы, журналисты, все с ума посходили. Прекратите! Ничего не произошло. Ну порвали парню майку, каждый день такое происходит. Успокойтесь! Вы каждый день своими статьями и комментариями раздуваете из мухи слона, а потом удивляетесь, почему такие плохие отношения между странами. Вы, журналисты, виноваты. Он стоял там с флагом и получил за это? Откуда вы знаете, что там произошло, вы рядом стояли? Вы сейчас в очередной раз пытаетесь всунуть политику в спорт — я против этого. Я считаю, что заострять внимание на этом не надо», — сказал Лебедев в интервью «Газете.Ru».

Накануне сборная Украины одержала победу над Швецией со счетом 2:1, победный мяч был забит на исходе дополнительного времени. Теперь украинцы в четвертьфинале встретятся с Англией, которая, в свою очередь, выбила из турнира Германию — 2:0.

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