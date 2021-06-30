Партнеры РФС недовольны Черчесовым

Партнеры Российского футбольного союза (РФС) выразили недовольство главным тренером сборной Станиславом Черчесовым, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, им не понравились высказывания специалиста после матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы — 2002 против команды Дании (1:4). Партнеры организации считают, что это негативно сказывается на имидже РФС и, соответственно, на них. Отмечается, что это может отразиться на перспективах наставника в национальной команде в ходе обсуждения его будущего на внеочередном исполкоме РФС в июле.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020 команда России обыграла только Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

Ранее сообщалось, что 30 июня технический комитет РФС признает выступление сборной России на Евро-2020 неудачным, но поддержит главного тренера национальной команды.