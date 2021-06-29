Зинченко вывел Украину вперед в матче со Швецией в 1/8 финала Евро

Александр Зинченко открыл счет в матче со сборной Швеции в рамках 1/8 финала чемпионата Европы — 2021. Хавбек английского «Манчестер Сити» забил после передачи полузащитника Андрея Ярмоленко.

В четвертьфинале победителя пары Швеция — Украина ждет сборная Англии. Матч состоится 3 июля в Риме на Олимпийском стадионе. Начало матча в 22.00 мск.

Сборная Швеции вышла в плей-офф с первого места в группе Е после ничьей с Испанией (0:0) и двух побед с минимальным счетом над Словакией (1:0) и Польшей (3:2).

Украинцы в своем квартете С заняли третье место. Подопечные Андрея Шевченко проиграли Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1) и оказались сильнее Северной Македонии (2:1).



«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что сборная Англии уверенно переиграла Германию и вышла в 1/4 финала Евро.