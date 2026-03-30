Сын свергнутого шаха заявил, что «свобода» Ирана «вполне достижима»

Сын свергнутого в 1979 году шаха Реза Пехлеви заявил, что свобода в Иране находится в пределах досягаемости. Его слова приводит газета The Hill.

«Свободный Иран — это не фантазия. Свободный Иран уже сейчас вполне достижим, но, как мы все знаем, свобода никогда не дается бесплатно», — заявил Пехлеви.

В связи с этим он призвал Соединенные Штаты продолжать «намеченный курс» в войне против Ирана. Пехлеви призвал «не протягивать спасательный круг разваливающемуся режиму». По его словам, необходимо подготовить почву для того, «чтобы иранский народ смог завершить начатое».

«Миллионы иранцев призвали меня возглавить переход к демократии. Я принял этот призыв не для того, чтобы служить себе, а для того, чтобы служить своей стране и своему народу», — сказал он.

До этого газета The New York Times писала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед началом военной операции в Иране убедил Белый дом в том, что крах иранских властей является реалистичной целью.

Журналистам также стало известно, что перед началом боевых действий США и Израиля против Ирана «Моссад» предложил Нетаньяху разжечь массовое восстание в Исламской Республике. Ожидалось, что оно приведет к смене режима в Иране.

Ранее в США предрекли эскалацию войны в Иране.