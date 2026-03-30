Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Сын свергнутого шаха заявил, что «свобода» Ирана «вполне достижима»

Сын свергнутого шаха Пехлеви: свободный Иран – не фантазия, США нужно продолжать
European Union

Сын свергнутого в 1979 году шаха Реза Пехлеви заявил, что свобода в Иране находится в пределах досягаемости. Его слова приводит газета The Hill.

«Свободный Иран — это не фантазия. Свободный Иран уже сейчас вполне достижим, но, как мы все знаем, свобода никогда не дается бесплатно», — заявил Пехлеви.

В связи с этим он призвал Соединенные Штаты продолжать «намеченный курс» в войне против Ирана. Пехлеви призвал «не протягивать спасательный круг разваливающемуся режиму». По его словам, необходимо подготовить почву для того, «чтобы иранский народ смог завершить начатое».

«Миллионы иранцев призвали меня возглавить переход к демократии. Я принял этот призыв не для того, чтобы служить себе, а для того, чтобы служить своей стране и своему народу», — сказал он.

До этого газета The New York Times писала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед началом военной операции в Иране убедил Белый дом в том, что крах иранских властей является реалистичной целью.

Журналистам также стало известно, что перед началом боевых действий США и Израиля против Ирана «Моссад» предложил Нетаньяху разжечь массовое восстание в Исламской Республике. Ожидалось, что оно приведет к смене режима в Иране.

Ранее в США предрекли эскалацию войны в Иране.

 
Теперь вы знаете
Когда 5G придет в каждый российский город и почему у вас его еще нет: план Минцифры и суровая реальность
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!