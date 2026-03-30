Учительница совращала ученика и уединялась с ним прямо в классе

В США учительницу арестовали за совращение ученика и переписку с ним

36-летняя учительница из США попала под суд за растление школьника. Об этом сообщает Fox News.

«Отношения» с несовершеннолетним у педагога по имени Эшли Фислер были в 2021 году, но обвинения ей предъявили только сейчас.

В тот момент, по данным издания, женщина работала в одной из средних школ Нью-Джерси. Вместе с учеником она занималась сексом в своей машине, а также в классе.

После того, как о ситуации стало известно, сотрудники правоохранительных органов обнаружили переписку сексуального характера между пострадавшим и Фислер.

На данный момент учительница находится под стражей. Ей предъявили обвинения в насилии над несовершеннолетним и «должностном преступлении».

В школе, где она совратила ученика, женщина работала с 2014 по июнь 2023 года. По словам властей, она больше не работает с детьми.

До этого в США 28-летняя учительница совратила 15-летнего подопечного. Педагога задержали после того, как тетя юноши обнаружила их в машине. Выяснилось, что «отношения» между ними длились несколько месяцев.

Ранее во Владикавказе психолога обвинили в развращении детей с особенностями развития.