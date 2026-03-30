Профессор раскритиковал власти Финляндии после падения беспилотников ВСУ

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в соцсети Х резко раскритиковал власти Финляндии на фоне инцидента с падением БПЛА на территории страны.

«А теперь вопрос к вам, наши «лидеры»-предатели. Вы заигрываете с безопасностью нашей страны. <…> Финны запомнят это и не простят», — написал Малинен.

По его словам, если информация об использовании воздушного пространства стран Балтии для ударов ВСУ по территории России будет подтверждена, то это расценится как «акт войны» и государственная измена со стороны всех вовлеченных государств.

Накануне Финляндия сообщила о залете нескольких беспилотников в свое воздушное пространство, причем один из аппаратов, упавших у Коуволы, примерно в 285 км от Санкт-Петербурга, идентифицировали как дрон ВСУ. На фоне украинских атак в Балтийском регионе Хельсинки поднял в небо истребители, усилил меры безопасности и назвал произошедшее нарушением территориальной целостности.

Ранее в ВВС Финляндии объяснили, почему не сбили упавшие в стране БПЛА.