Конгрессмен объяснил, чем обернется для США наземная операция в Иране

Конгрессмен-демократ от штата Массачусетс Джейк Очинклосс предостерег от проведения наземной операции в Иране и захвата острова Харк, поскольку это обернется для США затягиванием боевых действий. Его слова приводит телеканал NewsNation.

По его словам, в случае необходимости американские военные выполнят приказ и захватят необходимую территорию, поскольку «морские пехотинцы не оставляют миссии незавершенными».

«Но затем, через 15-30 дней, им потребуется подкрепление или пополнение запасов. И это начало болота наземных операций, которое американская общественность решительно отвергает», — заявил Очинклосс.

Газета The New York Times писала, что на Ближнем Востоке сейчас находятся более 50 тыс. военнослужащих США. По ее данным, после прибытия в регион 2,5 тыс. морских пехотинцев и 2,5 тыс. моряков численность американских военных на Ближнем Востоке примерно на 10 тыс. превысила обычную.

По словам официальных лиц США, Белый дом взвешивает, стоит ли предпринимать в зоне конфликта более масштабную атаку, например, захватывать территории для открытия Ормузского пролива.

Ранее в США предрекли эскалацию войны в Иране.