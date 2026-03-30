Власти назвали количество сбитых БПЛА в Ростовской области минувшей ночью

Слюсарь: силы ПВО сбили более 60 БПЛА в Таганроге и Ростовской области
Inna Varenytsia/Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 60 беспилотников над Таганрогом и шестью районами Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«В ходе массированной атаки отражено и уничтожено более шести десятков БПЛА в городе Таганрог и еще в шести районах области», — поделился Слюсарь.

Речь идет о Неклиновском, Азовском, Миллеровском, Чертковском, Матвеево-Курганском и Шолоховском районах.

30 марта мэр Таганрога Светлана Камбулова также сообщала, что в результате массированной атаки беспилотников на Таганрог один человек не выжил, восемь горожан обратились за медицинской помощью, одна женщина госпитализирована, повреждения получили 39 жилых домов.

Она уточнила, что повреждены 12 многоквартирных домов, 27 частных домовладений, три предприятия, остекление в школе №26, а также 10 автомобилей. Пострадавшим окажут содействие в устранении последствий.

Ранее Сочи пережил 30-часовую атаку беспилотников ВСУ.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!