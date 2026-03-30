Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

«Справедливая Россия» предложила запретить микрофинансовые организации

Миронов: в России необходимо создать госсистему льготного кредитования
Кирилл Зыков/РИА Новости

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что в России необходимо создать государственную систему льготного кредитования, а микрофинансовые организации — запретить. Об этом сообщает ТАСС.

Миронов подчеркнул, что работа подобных организаций основана на желании заработать на клиентах за счет очень высоких процентных ставок. Он назвал подобный вид бизнеса «антинародным» и призвал его полностью запретить, ведь несмотря на это, россияне быстро привыкают к подобным финансовым продуктам.

Вместо микрофинансовых организаций Миронов предложил создать государственную систему льготного кредитования со ставкой 2-3% на займы. Глава «Справедливой России» полагает, что это могло бы поддержать потребительский спрос на внутреннем рынке.

27 марта адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш рассказала, что в России с 1 апреля вступят в силу изменения в сфере микрокредитования. В первую очередь МФО ограничат возможность взыскания процентов за сумму долга. Сегодня они могут требовать до 130%, а по новым нормам максимальная сумма процентов, штрафов, комиссий не может быть выше 100% при займе на год.

Кроме того, МФО не смогут предоставлять займы россиянам, у которых уже много кредитов или чей доход не может покрыть долг. Также организации обязаны будут проверять заемщика по биометрии – взять дистанционный кредит без предоставления таких данных больше нельзя.

Ранее специалист объяснил смысл новых требований к оформлению микрозаймов.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
