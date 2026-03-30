«Справедливая Россия» предложила запретить микрофинансовые организации

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что в России необходимо создать государственную систему льготного кредитования, а микрофинансовые организации — запретить. Об этом сообщает ТАСС.

Миронов подчеркнул, что работа подобных организаций основана на желании заработать на клиентах за счет очень высоких процентных ставок. Он назвал подобный вид бизнеса «антинародным» и призвал его полностью запретить, ведь несмотря на это, россияне быстро привыкают к подобным финансовым продуктам.

Вместо микрофинансовых организаций Миронов предложил создать государственную систему льготного кредитования со ставкой 2-3% на займы. Глава «Справедливой России» полагает, что это могло бы поддержать потребительский спрос на внутреннем рынке.

27 марта адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш рассказала, что в России с 1 апреля вступят в силу изменения в сфере микрокредитования. В первую очередь МФО ограничат возможность взыскания процентов за сумму долга. Сегодня они могут требовать до 130%, а по новым нормам максимальная сумма процентов, штрафов, комиссий не может быть выше 100% при займе на год.

Кроме того, МФО не смогут предоставлять займы россиянам, у которых уже много кредитов или чей доход не может покрыть долг. Также организации обязаны будут проверять заемщика по биометрии – взять дистанционный кредит без предоставления таких данных больше нельзя.

Ранее специалист объяснил смысл новых требований к оформлению микрозаймов.