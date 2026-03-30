Назван главный приоритет россиян в отпуске

Купибилет: время с семьей стало главным приоритетом россиян в отпуске
Главным приоритетом в отпуске для россиян стало время, проведенное с семьей. Это важно для 27% опрошенных граждан, показало исследование сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов Купибилет, с результатами которого ознакомилась Pravda.Ru.

Согласно опросу, 24% респондентов рассматривают отпуск как возможность для эмоциональной перезагрузки и смены обстановки, 23% — как способ получить новые впечатления и открытия. 17% ответили, что для них это отдых от гаджетов и информационного шума. Еще 9% отдают предпочтение активному отдыху с насыщенной программой и физической нагрузкой.

«Сегодня путешествие — это не только про новые страны и маршруты, но и про внутреннее состояние. Людям важно вернуться из отпуска не с длинным списком локаций, а с ощущением отдыха. Поэтому растет интерес к спокойным форматам отдыха, гибкому планированию и маршрутам без жесткого графика», — добавили представители Купибилет.

В сервисе бронирования пакетных туров Onlinetours до этого рассказали «Газете.Ru», что россияне могут приобрести пакетный тур в Турцию на 7–10 ночей, если откажутся от 335 поездок на такси (582 рубля в среднем по России).

Ранее россиянам рассказали, можно ли взять отпуск вместо больничного.

 
