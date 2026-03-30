В украинской ПВО обнаружили брешь

Жители Львова на западе Украины остались недовольны работой систем противовоздушной обороны (ПВО) после удара российских дронов 29 марта. Эта атака выявила брешь в украинской обороне, пишет британская газета The Sunday Times (ST).

«После последней атаки есть ощущение, что нас не защищают должным образом. Почему дроны не сбивают на линии фронта, прежде чем они долетают до города?» — задались вопросом свидетели недавней атаки.

В издании обратили внимание, что «небо, которое раньше считалось безопасным, больше таким не кажется». Жители города, расположенного в 40 милях от Польши, до этого ощущали безопасность и не обращали внимание на звуки тревоги. Однако российский обстрел с применением БПЛА «обнажил новую пугающую реальность для перегруженной украинской системы ПВО», говорится в публикации.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. В Минобороны РФ подчеркивают, что российские военные не атакуют гражданские объекты, а бьют исключительно по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины.

