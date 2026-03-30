Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Спорт

Российская теннисистка Мирра Андреева сохранила десятое место в рейтинге WTA
Lisi Niesner/Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева сохранила десятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Лидирует в рейтинге представительница Белоруссии Арина Соболенко, на второй строчке идет Елена Рыбакина из Казахстана, замыкает тройку сильнейших Кори Гауфф из США.

23 марта Андреева не смогла выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Майами.

В четвертом круге она проиграла канадке Виктории Мбоко со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 0:6. По ходу матча Андреева вызвала физиотерапевта из-за появившейся боли в области нижней части спины. Затем Андреева взяла медицинский тайм-аут, но продолжила игру.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Андреева повторила достижение Марии Шараповой.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
