Сколько россиян умирают из-за лишнего веса, рассказала профессор

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Наука

Профессор Погожева: треть смертей в России вызваны болезнями лишнего веса
Shutterstock/FOTODOM

Треть смертей в России вызваны алиментарно-зависимыми заболеваниями — патологиями, возникающими из-за лишнего веса. К таким заболеваниям относятся диабет второго типа, атеросклероз, артериальная гипертония, остеопороз, подагра и рак, рассказала «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» доктор медицинских наук, профессор Алла Погожева.

«Я буду ссылаться на мнение академика РАН, директора нашего ФИЦ питания и биотехнологии, Дмитрия Борисовича Никитюка. Он говорил о том, что почти 28% смертей в России вызваны алиментарно-зависимыми заболеваниями — патологиями, возникающими из-за лишнего веса. Вместе с другими факторами, такими как негативная внешняя среда, генетика, травмы, вклад неправильного питания в возникновение алиментарно-зависимых заболеваний составляет примерно 30–65%», — объяснила профессор.

Как отметила Погожева, по прогнозам, уже к 2050 году более 70% россиян могут столкнуться с проблемой избыточной массы тела и ожирения, а значит, должна увеличиться и частота ассоциированных с ними заболеваний.

«Считают, что к 2050 году страдать от болезней, связанных с ожирением и избыточным весом, будет 60% взрослого населения планеты. В первую очередь это сахарный диабет 2-го типа, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака», — предупредила специалист.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!