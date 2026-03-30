Сколько россиян умирают из-за лишнего веса, рассказала профессор

Треть смертей в России вызваны алиментарно-зависимыми заболеваниями — патологиями, возникающими из-за лишнего веса. К таким заболеваниям относятся диабет второго типа, атеросклероз, артериальная гипертония, остеопороз, подагра и рак, рассказала «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» доктор медицинских наук, профессор Алла Погожева.

«Я буду ссылаться на мнение академика РАН, директора нашего ФИЦ питания и биотехнологии, Дмитрия Борисовича Никитюка. Он говорил о том, что почти 28% смертей в России вызваны алиментарно-зависимыми заболеваниями — патологиями, возникающими из-за лишнего веса. Вместе с другими факторами, такими как негативная внешняя среда, генетика, травмы, вклад неправильного питания в возникновение алиментарно-зависимых заболеваний составляет примерно 30–65%», — объяснила профессор.

Как отметила Погожева, по прогнозам, уже к 2050 году более 70% россиян могут столкнуться с проблемой избыточной массы тела и ожирения, а значит, должна увеличиться и частота ассоциированных с ними заболеваний.

«Считают, что к 2050 году страдать от болезней, связанных с ожирением и избыточным весом, будет 60% взрослого населения планеты. В первую очередь это сахарный диабет 2-го типа, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака», — предупредила специалист.

