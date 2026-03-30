Мошенники заманивают россиян «подписать петицию»

МВД предупредило о фишинге через поддельные петиции в мессенджерах

Мошенники начали распространять в мессенджерах фишинговые ссылки под видом предложений подписать петицию или поучаствовать в общественных инициативах. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве пояснили, что злоумышленники рассылают сообщения с призывами проголосовать по значимым вопросам или поддержать инициативы, в том числе связанные с присвоением почетного звания военнослужащим или снижением тарифов ЖКХ.

После перехода по ссылке пользователь попадает на поддельный сайт, где ему предлагают авторизоваться через мессенджер или портал госуслуг. Таким образом мошенники получают доступ к аккаунтам.

В МВД призвали с осторожностью относиться к подобным сообщениям и не переходить по ссылкам из чатов, если они предлагают срочно проголосовать или подписать петицию. Для участия в общественных инициативах рекомендуется использовать только официальные ресурсы.

Ранее мошенники использовали в Telegram схему с «секретными чатами» и поддельными сообщениями о входе в аккаунт.