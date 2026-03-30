Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Мошенники заманивают россиян «подписать петицию»

МВД предупредило о фишинге через поддельные петиции в мессенджерах
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали распространять в мессенджерах фишинговые ссылки под видом предложений подписать петицию или поучаствовать в общественных инициативах. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве пояснили, что злоумышленники рассылают сообщения с призывами проголосовать по значимым вопросам или поддержать инициативы, в том числе связанные с присвоением почетного звания военнослужащим или снижением тарифов ЖКХ.

После перехода по ссылке пользователь попадает на поддельный сайт, где ему предлагают авторизоваться через мессенджер или портал госуслуг. Таким образом мошенники получают доступ к аккаунтам.

В МВД призвали с осторожностью относиться к подобным сообщениям и не переходить по ссылкам из чатов, если они предлагают срочно проголосовать или подписать петицию. Для участия в общественных инициативах рекомендуется использовать только официальные ресурсы.

Ранее мошенники использовали в Telegram схему с «секретными чатами» и поддельными сообщениями о входе в аккаунт.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!