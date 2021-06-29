Наставник сборной Украины заявил, что его команда готова к матчу со шведами

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко поделился мыслями перед предстоящей игрой 1/8 финала чемпионата Европы против сборной Швеции. Специалист считает, что сборные Украины и Швеции проповедуют совершенно разные стили игры.

«У них два очень хороших нападающих, которые хорошо перемещаются. Шведы могут применять прессинг, могут отходить, играть агрессивно. Мы готовы к любому сценарию. Мы должны быть аккуратны при стандартных положениях, потому что Швеция очень хорошо их использует. Крайне важно выигрывать подборы, будет много силовой борьбы. И конечно же, нужно хорошо атаковать», — цитирует наставник украинской команды официальный сайт УЕФА.

Матч между сборными Швеции и Украины состоится 29 июня на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Начало игры в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы — 2020 начался 11 июня. Финальная встреча пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли» 11 июля.

Ранее стало известно, что действующие чемпионы мира и Европы покинули Евро-2020 на стадии 1/8 финала.