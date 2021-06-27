Сборная Италии по футболу установила мировой рекорд

В матче 1/8 финала сборная Италии в овертайме одолела национальную команду Австрии.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Италия более 1144 минут подряд не пропускали мячей, что является мировым рекордом для национальных сборных. Предыдущее достижение также было установлено итальянцами, которые которые не пропускали 1143 минуты подряд с 1972 по 1974 год.

В четвертьфинале итальянцы встретятся с победителем пары Бельгия — Португалия.

Сборная Италии вышла с первого места группы А, набрав максимальное количество очков. Подопечные Манчини обыграли Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). Австрийцы в своей группе заняли вторую строчку, имея в активе шесть очков. Они обыграли Северную Македонию (3:1) и сборную Украины (1:0), а также потерпели поражение от Нидерландов (0:2).

Чемпионат Европы — 2020. 1/8 финала.

Италия— Австрия — 2:1

Голы: 1:0 — Кьеза, 95; 2:0 — Пессина, 105; 2:1 — Каладжич, 114.

Ранее Италия в дополнительное время обыграла Австрию и вышла в 1/4 финала Евро-2020.