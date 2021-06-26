Италия в дополнительное время обыграла Австрию и вышла в 1/4 финала ЧЕ

Сборная Италии обыграла австрийцев в дополнительное время со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал Евро-2020. В первом тайме ни одна из команд не смогла отличиться. Во втором отрезке основного времени сборная Австрии смогла размочить счет, но мяч Арнаутовича не был засчитан из-за офсайда после просмотра ВАР. Основное время закончилось нулевой ничьей. В первом дополнительном тайме итальянцы забили два мяча. Отличились Кьеза и Пессина. На 114-й минуте австрийский нападающий Каладжич сократил отставание своей сборной, установив итоговый счет.

В четвертьфинале итальянцы встретятся с победителем пары Бельгия - Португалия.

Сборная Италии вышла с первого места группы А, набрав максимальное количество очков. Подопечные Манчини обыграли Турцию (3:0), Швейцарию (3:0) и Уэльс (1:0). Австрийцы в своей группе заняли вторую строчку, имея в активе шесть очков. Они обыграли Северную Македонию (3:1) и сборную Украины (1:0), а также потерпели поражение от Нидерландов (0:2).

Чемпионат Европы — 2020. 1/8 финала.

Италия— Австрия — 2:1

Гол: 1:0 — Кьеза, 95; 2:0 — Пессина, 105; 2:1 — Каладжич, 114.

Ранее сборная Дании уверенно переиграла команду Уэльса в матче 1/8 финала Евро-2020 (4:0).