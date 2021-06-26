Финны назвали место в Петербурге, где болельщики могли заразиться COVID-19

Ведомство здравоохранения и социального развития THL предположило, в какой точке Санкт-Петербурга финские болельщики могли заразиться коронавирусом. В THL призывают к осторожности туристов при посещении ресторана Alpenhaus, который находится недалеко от стадиона «Санкт-Петербург», так как, по мнению ведомства, именно данное заведение является опасной точкой, где можно заразиться COVID-19. Также в THL призывают отказаться от поездок в Россию.

Напомним, что в Финляндии был зафиксирован рост случаев заражения коронавирусной инфекцией после возвращения в страну болельщиков, которые посетили матчи чемпионата Европы — 2020 в Санкт-Петербурге. В большом количестве заболевших власти Финляндии обвиняют российскую сторону.

Сборная Финляндии заняла третье место в группе В и не смогла выйти в 1/8 финала Евро 2020.

Ранее народный артист РСФС Михаил Боярский прокомментировал ситуацию с ростом зараженных коронавирусом граждан Финляндии и Швеции, которые вернулись домой из Санкт-Петербурга, принимающего матчи Евро-2020.