Газзаев заявил, что нужно создавать новую сборную России

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о выступлении национальной команды на чемпионате Европы — 2020.

«Я ждал большего от Миранчука и Головина, выступающих в Италии и Франции. Если кому-то и не предъявить претензий, так это Джикии. Человек сражался и всего себя отдавал на поле в каждом матче. Про остальных и сказать особо нечего...Стоячий футбол давно закончился везде, кроме РПЛ. Когда ты забиваешь по четыре мяча «Тамбову», это не помогает обыгрывать сильных соперников на международном уровне. Нужно создавать новую, энергичную, подвижную сборную с сильным характером», — передает слова Газзаева »Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная России на Евро-2020 заняла последнее место в своей группе. Россияне проиграли две игры из трех и забили два мяча, пропустив при этом семь. В стартовой игре против бельгийцев подопечные Станислава Черчесова уступили со счетом 0:3. Во второй игре россиянам удалось обыграть финнов (1:0). В заключительном групповом матче сборная России в Копенгагене потерпела поражение от датчан (1:4).

Ранее стало известно, что Станислав Черчесов выступит с докладом на заседании технического комитета РФС 29 июня.