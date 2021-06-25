Тренер Хабиба рассказал, что россиянин снова хочет драться

Хавьер Мендес, тренер экс-бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что россиянин снова хочет драться, передает Cageside Press.

«Можно сказать, что он снова хочет драться. Я имею в виду, он скучает по тренировкам, скучает по дракам. Но желания его матери чрезвычайно важны для него, и если он когда-либо решит, его мать должна будет дать ему свое благословение. Он не ослушается своей матери», — сказал Мендес.

Также Мендес заявил, что после двух лет без боев, Хабиб не вернется в октагон.

«Если он все еще в расцвете сил, всегда есть вероятность, что он и его мать смогут поговорить», — добавил Мендес.

Напомним, Хабиб пообещал матери, что он завершит карьеру бойца.

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

Ранее сообщалось о том, что Хабиб претендует на звание лучшего бойца ММА на премии ESPYS Awards.