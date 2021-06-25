Как минимум один россиянин станет обладателем Кубка Стэнли 2021 года

В ночь с 24 на 25 июня «Монреаль Канадиенс» обыграл «Вегас Голден Найтс» со счетом 3:2.

Канадская команда выиграла серию — 4:2 и вышла в финал Кубка Стэнли, где сыграет с победителем пары «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс».

После успеха «Канадиенс» стало понятно, что российский хоккеист точно станет обладателем Кубка Стэнли 2021 года.

За «Монреаль» выступает защитник Александр Романов. В «Тампе» играют голкипер Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев и форвард Никита Кучеров. За «Айлендерс» выступают российские вратари Илья Сорокин и Семен Варламов.

«Тампа-Бэй» и «Нью-Йорк Айлендерс» проведут решающий матч серии 26 июня. Встреча состоится в 3.00 по московскому времени. Финальное противостояние начнется 1 июля.

Ранее сообщалось о том, что форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров получил травму в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс».