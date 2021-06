Дзюба стал лучшим по выигранным верховым единоборствам на групповом этапе Евро

Капитан сборной России Артем Дзюба стал лучшим игроком группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 по выигранным верховым единоборствам, сообщается на странице OptaIvan в Twitter.

Как сообщает статистический портал, за три матча российский нападающий 25 раз переиграл соперников в верховых единоборствах.

На чемпионате Европы — 2020, который проходит в 11 городах континента, Дзюба принял участие в трех матчах группового этапа, в которых забил один мяч.

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и Дании (2:4), а также обыграл Финляндию (1:0).

Российская команда не смогла выйти из группы континентального первенства третий раз подряд. Последний раз она выступала в плей-офф в 2008 году, когда смогла дойти до полуфинала турнира и взять бронзу.

Ранее сообщалось, что два футболиста сборной России вошли в топ-100 игроков Евро-2020.

25 - Artem Dzyuba won 25 aerial duels during group stage of #EURO2020 - at least five more than any other player. Giant. #RUS pic.twitter.com/t3LhHzBtrP