Червиченко считает, что в сборную России можно не попасть из-за личной неприязни

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал комплектование сборной России, передает «Чемпионат.com».

«Из команды, куда брались лучшие, сборная превратилась в команду, куда берут по личной приязни или неприязни, причастности к общему агенту. Черчесов потихоньку из сборной сделал собственный гешефт. Даже сборы проводятся там, где его второй дом. Как сборы в Австрии положительным образом повлияли на результат?» — сказал Червиченко.

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Ранее экс-фигуристка Ирина Роднина высказалась о возможном увольнении Станислава Черчесова с поста наставника сборной России.