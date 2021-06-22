Колосков заявил, что Черчесова не уволят после исполкома РФС

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил вероятность того, что тренера сборной России Станислава Черчесова уволят после исполкома РФС.

«Исполком соберется для обсуждения итогов чемпионата Европы для сборной России, а не для увольнения тренера. Потому что Александр Дюков (глава РФС, — прим. «Газеты.Ru) уже официально объявил, что Черчесов заключил трудовое соглашение сроком до декабря 2022 года, и он будет готовить команду к отборочному турниру.

Какие еще могут быть обсуждения? Удовлетворительные или неудовлетворительные результаты у нас были на Евро-2020? Я еще не видел повестки дня, хотя я член исполкома, и мне должны были прислать план заседания. Во всяком случае, на данный момент вопрос о снятии Черчесова с должности не стоит», — сказал Колосков.

Также Колосков отметил, что увольнение Черчесова не гарантирует сборной России путевку на чемпионат мира 2022 года.

«Мы в отборе при Черчесове уже сыграли три игры, две из которых выиграли. Сейчас придет Иванов/Петров/Сидоров и все остальные игры проиграет. И кто кому что скажет? Где гарантии, что придет новый наставник и тут же все поправит?

Черчесов должен просто сделать очень четкие выводы для себя, что с этой командой больших успехов ему не добиться. Надо думать, каким образом изменить состав команды, стиль игры команды, уровень мастерства и так далее. Об этом надо думать, а не о том, чтобы убирать Черчесова», — добавил он.

Ранее Черчесов поговорил с игроками сборной России после вылета с Евро-2020.