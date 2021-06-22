Боярский заявил, что у России остались три проблемы: дураки, дороги и футбол

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Народный артист России Михаил Боярский поделился мнением о поражении национальной команды от Дании (1:4) в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«Это ужасно! Этого стоило ждать. Я никаких иллюзий не испытывал, но думал, что не все так разгромно будет. Если бы мы чудом выиграли, даже весь Евро, наш футбол окончательно и бесповоротно завял. А это поражение дает шанс переосмыслить весь наш футбол, начать все сначала и кропотливо работать до достижения результата. У нас остались 3 проблемы: дураки, дороги и футбол.

Думаю, Черчесов сам уйдет в отставку. Он — мужчина и не захочет остаться. Пускай занимается рекламой, это у него получается лучше тренерской работы. Выше головы не прыгнешь. Никто не хотел поражения — ни игроки, ни он, но так сложилась ситуация», — приводит слова артиста «СЭ».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой неудачи подопечные Станислава Черчесова остались с тремя баллами в турнирной таблице группы В, но за счет худшей разницы мячей опустились на четвертую строчку.

Чемпионат Европы — 2020. Группа В.

Россия — Дания — 1:4.

Голы: 0:1 — Дамсгард, 24; 0:2 — Поульсен, 51; 1:2 — Дзюба, 70(пен); 1:3 — Кристенсен, 80; 1:4 — Мехле, 82.

Ранее Виктор Онопко заявил, что он готов заменить Станислава Черчесова в сборной России.