Мостовой о поражении сборной от Дании на Евро: позор, позор, позор

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался после поражения национальной команды от датской сборной (1:4) на групповом этапе чемпионата Европы — 2020.

«Позор, позор, позор. Как бы мы не пытались вернуться с помощью судейской ошибки, пенальти-то не было, но это все не возродило интригу, а разозлило Данию.

Тут кто-то сказал, что мы и молодежке Дании влетели 3:0. И тут я увидел молодежную сборную нашу, а там тот же тренер у руля. Ну как это возможно?! После того, как ты проигрываешь молодежной сборной Дании, ты должен встать, сказать громкое слово и уйти. А они не уходят, они остаются. У Черчесова контракт. Будут готовиться дальше. Я много играл с ним и хорошо его знаю.

Первый тайм мы играли неплохо, у Дании было полтора момента. Все сейчас критикуют Дзюбу, а он чуть ли не 70 процентов единоборств выиграл. А остальные игроки где?!

Нас сломала наша система со своим пафосом. Что мы в порядке, что у нас все здорово, что мы Саудовскую Аравию обыграли. А это было три года назад… И не забывайте про Лигу наций, мы уже два года ее проваливаем», — цитирует Мостового «Чемпионат.com».

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой неудачи подопечные Станислава Черчесова остались с тремя баллами в турнирной таблице группы В, но за счет худшей разницы мячей опустились на четвертую строчку.

Чемпионат Европы — 2020. Группа В.

Россия — Дания — 1:4.

Голы: 0:1 — Дамсгард, 24; 0:2 — Поульсен, 51; 1:2 — Дзюба, 70(пен); 1:3 — Кристенсен, 80; 1:4 — Мехле, 82.

Ранее экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что игра сборной России на Евро — гиперпровал с унижением.