Уткин предложил экс-тренера «Спартака» Тедеско в качестве замены Черчесову

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Известный журналист и блогер Василий Уткин предложил экс-наставника московского «Спартака» Доменико Тедеско в качестве сменщика Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.

«И как это нет кандидата на пост тренера сборной? Доменико Тедеско», — написал журналист в своем Telegram-канале.

Напомним, россияне проиграли 1:4 сборной Дании в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020.

В составе победителей забитыми мячами отметились Миккель Дамсгард, Юссуф Поульсен, Андерс Кристенсен и Йоахим Мехле.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Артем Дзюба, реализовавший пенальти на 70-й минуте игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой неудачи подопечные Станислава Черчесова остались с тремя баллами в турнирной таблице группы В, но за счет худшей разницы мячей опустились на четвертую строчку.

Сборная Дании, в свою очередь, по итогам группового этапа заняла вторую строчку и вышла в 1/8 финала континентального первенства.

35-летний Тедеско покинул красно-белых по окончании сезона-2020/21. В прошлом сезоне «Спартак» занял второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ), что позволит команде сыграть в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов-2021/22.

Чемпионат Европы — 2020. Группа В.

Россия — Дания — 1:4.

Голы: 0:1 — Дамсгард, 24; 0:2 — Поульсен, 51; 1:2 — Дзюба, 70(пен); 1:3 — Кристенсен, 80; 1:4 — Мехле, 82.

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба сравнялся с Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров сборной России.