Семин считает, что датчане индивидуально сильнее россиян на Евро-2020

Бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Европы — 2020 между сборными России и Дании.

«Ловить всегда есть что. Смотря как и чем ты будешь это делать, какие сети у тебя будут. Когда Россия или ранее Советский Союз конкурировал с топ-сборными, для нас главенствующую роль играло физическое состояние. Только если наши игроки больше пробегут, покажут более высокие скорости, выиграют больше единоборств — у нас будут шансы. По этим параметрам соперника можно превзойти, а вот по другим у нас козырей нет. Индивидуально датские футболисты значительно сильнее», — заявил Семин в интервью »Спорт-Экспресс».

Специалист считает, что Станислав Черчесов должен оставить состав, который был на матче с финнами. Также Семин высказался об игре Миранчука.

«Наконец-то проявил себя Миранчук. Его связка креативных полузащитников с Головиным внесла хорошую струю в игру нашей команды. Мне вообще видится, что они, приезжая из хороших европейских клубов, в сборной должны быть лидерами. Им по 25 лет, самый футбольный возраст», — сказал бывший тренер «Локомотива».

Ранее Юрий Семин заявил, что хочет увидеть матч Россия — Украина на Евро-2020.