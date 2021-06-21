Премьер-министр Японии допустил, что Олимпиада может пройти без зрителей

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что Олимпийские игры в Токио могут пройти без зрителей в случае введения режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

«Олимпиада может пройти без зрителей, это вполне возможно в случае действия режима чрезвычайной ситуации. Думаю, очевидно, что в данный момент мы отдаем приоритет безопасности», — приводит Kyodo слова Суги.

С 21 июня в Токио режим чрезвычайной ситуации заменен на режим усиленных мер против распространения коронавируса.

По данным СМИ, против проведения Олимпиады в Токио выступают 43% жителей Японии. Также отмены Игр-2020 потребовал профсоюз врачей страны. При этом власти страны неоднократно заявляли, что соревнования пройдут в указанные сроки.

По последним данным, за время пандемии коронавируса в Японии скончались более 13 тыс. человек.

Летние Олимпийские игры должны были пройти в японской столице с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на год. В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

Ранее лидер японской оппозиции призвал отменить Олимпиаду.