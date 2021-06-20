Канчельскис верит, что Россия победит Данию на Евро-2020

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал слова футболиста сборной Дании Поульсена о предстоящем матче против сборной России на чемпионате Европы — 2020. Напомним, Поульсен заявил, что сборная Дании не заслужит прохода в плей-офф, если не обыграет команду такого уровня, как Россия.

«Поульсен все правильно сказал. Дании действительно будет нечего делать на Евро-2020, если она не обыграет сборную России. Но я верю в команду под руководством Станислава Черчесова и в то, что она одержит победу в завтрашнем матче», — сказал Канчельскис «Газете.Ru».

Напомним, что встреча между сборными России и Дании пройдет 21 июня в Копенгагене на «Паркен Стэдиум». Начало матча в 22.00 по московскому времени.

После поражения от бельгийских футболистов и победы над командой Финляндии сборная России занимает вторую строчку в группе B, имея в своем активе три очка.

Сборная Дании также провела две игры и занимает четверное место, не набрав ни одного очка.

Евро-2020 стартовал 11 июня и продлится до 11 июля. Матчи проходят в 11 городах континента. Финальная встреча должна состояться на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее Андрей Канчельскис предположил, что Россия и Дания сыграют вничью на Евро-2020.