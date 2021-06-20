Широков заявил, что высказывания датчан могут мотивировать российских футболистов

Бывший футболист сборной России Роман Широков прокомментировал высказывания игроков сборной Дании накануне матча с россиянами. Некоторые датские футболисты делали высказывания, в которых принижали уровень российской команды.

«Раньше тренеры показывали вырезки из газет перед матчем… Говорят, что это действует. Может быть, для российской сборной высказывания датчан послужат лишней мотивацией. Хотя, возможное участие в 1/8 Евро — это и есть огромная мотивация. Подобные тренерские приемы прошли мимо меня. Считаю, что показывать подобные слова футболистам и пытаться таким образом мотивировать — это в пользу бедных: стимул либо есть, либо его нет. Лично для меня это не служило бы мотивацией», — цитирует Романа «Чемпионат».

Напомним, что встреча между сборными России и Дании пройдет 21 июня в Копенгагене на «Паркен Стэдиум». Начало матча в 22.00 по московскому времени.

Евро-2020 стартовал 11 июня и продлится до 11 июля. Матчи проходят в 11 городах континента. Финальная встреча должна состояться на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее датский футболист заявил, что если не сможешь обыграть такую ​​команду, как Россия, то не заслуживаешь того, чтобы идти дальше.