Рудковская опубликовала видео с крестин восьмимесячного сына

Музыкальный продюсер Яна Рудковская опубликовала в Instagram видео с крестин своего младшего сына Арсения.

Рудковская и двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко устроили пышное торжество на территории своего загородного дома. В числе гостей был народный артист России Филипп Киркоров.

Евгений Плющенко является заслуженным мастером спорта России. двукратным олимпийским чемпионом, двукратным серебряным призером Олимпийских игр, трёхкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы, а также семикратным чемпионом России.

Сын Рудковской и Плющенко Арсений родился 25 сентября 2020 года от суррогатной матери. Пара жената с 2009 года. Также у них есть восьмилетний сын Александр.

Недавно старший ребенок Рудковской и Плющенко, более известный под прозвищем Гном Гномыч, преодолел отметку в 893 тыс. подписчиков в Instagram, став самым популярным фигуристом России.

Ранее сообщалось, что Плющенко создал профиль в Instagram для Арсения.