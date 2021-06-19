Германия стала обладательницей уникального достижения на Евро

Сборная Германии в результативном матче одержала победу над Португалией со счетом 2:4 в матче чемпионата Европы — 2020, который проходил на «Альянц-Арене» в Мюнхене.

Немцы забили два мяча в первом тайме, оба из которых были записаны, как автоголы португальцев.

Таким образом, Германия стала первой сборной в истории чемпионатов Европы, которая на одном турнире сама забивала гол в свои ворота, а также праздновала автоголы соперников. Об этом сообщает OptaJoe в своем Twitter.

Сборная Германии занимает вторую строчку в турнирной таблице группы F, имея в своем активе три очка.

Португальцы после проигранного матча располагается на третьем месте с тремя баллами.

Португальцы встретятся с Французами в на стадионе «Пушкаш-Арена» в Будапеште 23 июня, а сборная Германии сыграет с венгерской командой в Мюнхене в этот же день.

Ранее сборные Франции и Венгрии сыграли вничью (1:1) в матче чемпионата Европы — 2020, который проходил в Будапеште.