Белорусский фонд спортивной солидарности прокомментировал новость об отмене мероприятий УЕФА

18 июня появилась информация о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил все свои мероприятия в Белоруссии.

В организации эту информацию опровергли, заявив, что предстоящие матчи национальной сборной и клубных соревнований УЕФА запланированы в Белоруссии.

Для «Газеты.Ru» ситуацию прокомментировал исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин, объяснивший, что выпущенную накануне информацию СМИ истолковали не совсем корректно.

«Наверное, пресса неверно истолковала смысл письма. Там речь идет о мероприятиях УЕФА. То есть это турниры и конгрессы. А было истолковано, что матчи УЕФА не будут проходить в Белоруссии. Поэтому мы решили дать официальный комментарий и выложить оригинал письма, — начал Опейкин.

— Второй момент: так как речь в письме идет о мероприятиях, которые уже были отменены, например, финальной стадии Лиги чемпионов по футзалу, по этой логике могут не состоятся и еврокубки. Это клубный турнир, и он уже был отменен.

Думаю, здесь какую-то трактовку должен дать уже УЕФА, потому что формулировка в письме немножко неконкретная. Она не раскрывает конкретный перечень мероприятий. Трактовка очень широкая и размытая. Возможно, имелись в виду все-таки какие-то мероприятия, проводимые УЕФА, а матчи останутся в календаре.

Хотя УЕФА может их в том числе перенести из-за логистических нюансов, потому что, мне кажется, что ни одна сборная и ни один клуб в Белоруссию сейчас не поедут просто по соображениям безопасности и из-за логистических трудностей. Здесь можно предполагать, что в Белоруссии матчи под эгидой УЕФА в ближайшее время проходить не будут», — сказал Опейкин.

Ранее УЕФА опроверг отмену всех мероприятий под своей эгидой в Белоруссии.