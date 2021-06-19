Стал известен арбитр, который будет обслуживать матч Россия — Дания

Главным арбитром матча Евро-2020 Россия — Дания назначен Клеман Тюрпен, передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Помогать ему будут Николя Дано и Сириль Гренгор. За VAR будет отвечать Франсуа Летесье.

Сборная России продолжает готовиться к матчу 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Данией. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене. Начало матча в 22:00 по московскому времени.

Во 2-м туре россияне одолели команду Финляндию со счетом 1:0 и поднялись на второе место в группе B. Единственный мяч забил Алексей Миранчук.

Стартовали подопечные Станислава Черчесова с разгромного поражения от Бельгии со счетом 0:3.

Датчане в первом туре проиграли Финляндии (0:1), а затем уступили Бельгии (1:2).

Ранее бывший игрок московского «Спартака» Дмитрий Аленичев сравнил сборные России и Украины.