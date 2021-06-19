Аленичев заявил, что сборная Украины сильнее России

Бывший игрок московского «Спартака» Дмитрий Аленичев сравнил сборные России и Украины, передает «Спорт-Экспресс».

«С одной стороны, объективно мы вряд ли могли победить Бельгию. Но с другой, Россия сыграла робко и трусливо. Пример — Украина против голландцев. На мой взгляд, их битва стала самой зрелищной встречей на Евро. Сейчас Украина сильнее России. Надеюсь в плей-офф что-то изменится», — сказал Аленичев.

Сборная России продолжает готовиться к матчу 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Данией. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене. Начало матча в 22:00 по московскому времени.

Во 2-м туре россияне одолели команду Финляндию со счетом 1:0 и поднялись на второе место в группе B. Единственный мяч забил Алексей Миранчук.

Стартовали подопечные Станислава Черчесова с разгромного поражения от Бельгии со счетом 0:3.

Ранее отец Дениса Черышева критично высказался об игре Александра Головина на Евро-2020.