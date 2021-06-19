Экс-игрок сборной России Аленичев заявил, что украинцы немного сильнее России

Бывший полузащитник «Спартака», итальянской «Ромы», португальского «Порту» и сборной России Дмитрий Аленичев оценил выступлении национальной команды Украины на чемпионате Европы — 2020.

«Даже против сильных противником можно показывать хорошую игру. Пример – Украина против Нидерландов. Их битва на данный момент самая зрелищная на Евро.

Шевченко и компания показали отличную игру, доказав, что можно почти ни в чем не уступать одной из сильнейших команд Европы. А победа над Македонией еще больше укрепила хорошее впечатление.

Вынужден признать: здесь и сейчас украинцы немного сильнее нас. Впрочем, не исключено, что в матчах на вылет что-то изменится», – пишет специалист в своей колонке в «СЭ».

После двух туров сборная Украины, набравшая три очка, занимает второе место в турнирной таблице группы C, опережая идущую на третьей строчке Австрию по дополнительным показателям.

Украинцы и австрийцы встретятся в заключительном туре этапа. Матч также пройдет в столице Румынии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил национальную команду с победой в матче Евро-2020.