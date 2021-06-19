УЕФА опроверг отмену всех мероприятий под своей эгидой в Белоруссии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг полную отмену соревнований под своей эгидой в Белоруссии.

«Предстоящие матчи национальной сборной и клубных соревнований УЕФА запланированы в Белоруссии.

В свою очередь, Лига чемпионов УЕФА по футзалу 2021 года, финал чемпионата УЕФА среди женщин до 19 лет 2021 года или Конгресс УЕФА 2021 года не состоятся в Белоруссии», — сообщили «Чемпионату.com» в пресс-службе организации.

Напомним, возможный запрет связывали с посадкой самолета Ryanair, летевшего рейсом Афины — Вильнюс. Борт совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое, как стало известно позднее, было ложным. При этом на рейсе были задержаны два пассажира — основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега.

Ранее сообщалось, что УЕФА отменил все мероприятия под своей эгидой в Белоруссии.