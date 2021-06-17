Уткин назвал слова Аршавина о Дзюбе ошибочными

Известный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал результат матча сборной России с Финляндией на чемпионате Европы — 2020, а также оценил игру капитана команды Артема Дзюбы.

Подопечные Станислава Черчесова победили со счетом 1:0. Единственный мяч забил Алексей Миранчук.

«Результат удовлетворительный, не более. Игра жутковатая.

Я думал, что Дзюба легко разломает защитные порядки финнов. Мне запомнились слова Аршавина, который говорил об Артеме так: просто удивительно, как он сохраняет свою форму третий сезон подряд. И я в это поверил. Но после двух игр на турнире, что эта мысль ошибочна. Потому что оцениваем форму Дзюбы в основном по играм в России. То есть просел сам критерий», — написал журналист в своем Telegram-канале.

Также Уткин поздравил вратаря Матвея Сафонова с сухим матчем.

В следующем туре россияне сыграют с Данией. Встреча состоится 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы — 2020. Группа B

Финляндия — Россия — 0:1

Гол: 0:1 — Алексей Миранчук, 45+2.

Ранее актер Валерий Баринов упрекнул сборную России за осторожный футбол во втором тайме матча с Финляндией.