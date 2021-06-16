Лещенко заявил, что сборная России выглядела слабо в игре с Финляндией

Народный артист Лев Лещенко подвел итоги матча Евро-2020 между Россией и Финляндией, передает «Спорт-Экспресс».

Россия победила со счетом 1:0. Единственный мяч в конце первого тайма забил Алексей Миранчук.

«Я рад. Выиграли — уже хорошо. Думаю, что в Копенгагене можно будет играть. Финны обыграли их. Но тут будет играть фактор чужого поля. Надежда есть, но команда выглядела слабо. Фаворитами мы в матче с Данией точно не будем», — сказал Лещенко.

В первом туре сборная России в Санкт-Петербурге потерпела разгромное поражение от Бельгии (0:3). Подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе B, набрав три очка.

В следующем туре россияне сыграют с Данией. Встреча состоится 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Финляндия померится силами с Бельгией. Встреча состоится 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Ранее Россия обыграла Финляндию в матче Евро-2020.