Свищев — о победе России: сегодня мы не оставили нашим недругам шансов для радости

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Член комитета Государственной Думы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал победу сборной России в матче Евро-2020 против Финляндии, передает «Чемпионат.com».

«Надеюсь, сегодня не будет криков от наших украинских соседей. Не знаю, были ли у них новые акции с бесплатным пивом или другие провокации. Сегодня мы не оставили нашим недругам шансов для радости. Надо обыгрывать датчан для выхода из группы», — сказал Свищев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В первом туре сборная России в Санкт-Петербурге потерпела разгромное поражение от Бельгии (0:3). Подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе B, набрав три очка.

Ранее Россия обыграла Финляндию в матче Евро-2020.