Журналист Арустамян назвал причины ухода Олича из ЦСКА

Журналист Нобель Арустамя прокомментировал уход Ивицы Олича с поста главного тренера московского ЦСКА.

«Ивица Олич покидает ЦСКА. Это решение принято клубом совместно с тренером. Причина — результаты, травмы и нарушение коммуникаций внутри команды весной», — написал Арустамян в своем Telegram-канале.

После завершения турнира в Российской премьер-лиге (РПЛ) появилась информация о том, что Олич в качестве члена тренерского штаба сборной Хорватии отправится на Евро-2020. В ЦСКА информацию опровергли и заявили, что хорват официально не будет входить в тренерский штаб, но во время своего отпуска волен находиться там, где хочет.

ЦСКА по итогам сезона с 50 очками занял шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Армейцы впервые за 20 лет не попали в еврокубки.

Ранее сообщалось о том, что хорватский специалист Ивица Олич покинул пост главного тренера.