Умер заслуженный тренер РСФСР по футболу Александр Аверьянов, сообщает сайт Российского футбольного союза (РФС).

Ему было 72 года.

»Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Николаевича Аверьянова», — говорится в сообщении.

В 1975 году Аверьянов стал финалистом Кубка СССР, играя за луганскую «Зарю».

С 1976 по 1981 год он выступал за московский «Локомотив», сыграв за «железнодожников» 161 матч.

Тренерскую карьеру Аверьянов начал в «Текстильщике» из Андижана. Также он возглавлял самарские «Крылья Советов», ярославский «Шинник», владикавказскую «Аланию». С 2019 по 2021 год он тренировал «Кунцево» из Москвы.

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