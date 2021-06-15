Умер заслуженный тренер РСФСР по футболу Александр Аверьянов
Умер заслуженный тренер РСФСР по футболу Александр Аверьянов, сообщает сайт Российского футбольного союза (РФС).
Ему было 72 года.
»Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Николаевича Аверьянова», — говорится в сообщении.
В 1975 году Аверьянов стал финалистом Кубка СССР, играя за луганскую «Зарю».
С 1976 по 1981 год он выступал за московский «Локомотив», сыграв за «железнодожников» 161 матч.
Тренерскую карьеру Аверьянов начал в «Текстильщике» из Андижана. Также он возглавлял самарские «Крылья Советов», ярославский «Шинник», владикавказскую «Аланию». С 2019 по 2021 год он тренировал «Кунцево» из Москвы.
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