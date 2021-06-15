Губерниев заявил, что он не оскорблял Бузову и отработал в эфире блестяще

Ведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в его словах не было ничего оскорбляющего певицу Ольгу Бузову, а также оценил свою работу в прямом эфире «Матч ТВ».

Бузова посетила студию канала в Останкино 14 июня. Комментатор, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед певицей.

«Пересмотрел эфир с Бузовой! Отработал блестяще! Оскорблений никаких с моей стороны не было!! Наоборот, спрашивал о футболе и театре! А вот Ольга немного разошлась, но как написало привидение Фрекен Бок: «Ну и плюшки! Деньги дерешь, а корицу жалеешь! Берегись!»», — написал комментатор в своем Telegram-канале.

Ранее украинская экс-фигуристка Оксана Баюл поддержала Ольгу Бузову после скандала с Дмитрием Губерниевым.