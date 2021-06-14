Дава назвал высказывания Губерниева мерзким поступком

Известный блогер и бывший молодой человек Ольги Бузовой Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, раскритиковал телеведущего и комментатора Дмитрия Губерниева за его слова в адрес известной певицы в эфире «Матч ТВ».

«Человек, который нуждается в помощи, всегда от меня может ее получить. Просто дайте знать. Мне не все равно на людей и даже на тех, кто ушел из моей жизни. А вам, Губерниев, стоит поучиться такту. Мерзкий поступок — ********* (докопаться) в прямом эфире до девушки. Жаль вас», — написал Дава в своем Instagram.

Напомним, известная поп-исполнительница Ольга Бузова не сдержала слез после нескольких попыток ведущего Дмитрия Губерниева дождаться от звездной певицы ответа. Также Губерниев задал вопрос певице, когда она перестанет употреблять алкоголь по утрам.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов резко высказался в адрес комментатора Дмитрия Губерниева после эфира на «Матч-ТВ» с певицей Ольгой Бузовой.