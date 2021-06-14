В «Спартаке» заявили, что Жиго может получить российский паспорт

Генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Евгений Мележников заявил, что клуб начнет работу по натурализации защитника Самуэля Жиго, если француз продлит соглашение с клубом и выразит желание получить российское гражданство.

«Что касается Жиго, мы получили от его стороны предложения, подали встречное, ждем его, чтобы уже непосредственно разговаривать с ним, - сказал Мележиков. - Может ли Жиго получить российский паспорт? Этот вопрос у нас стоит давно, месяца три назад это обсуждали, но для этого продвижения нужно опять же разобраться с продлением контракта. Если он скажет, что хочет продлить контракт и даст согласие на гражданство, тогда мы над этим начнем работать, пока мы это прорабатываем», — передает слова Мележникова ТАСС.

В минувшем сезоне 27-летний француз принял участие в 27 матчах за «Спартак» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу.

По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Жиго составляет €11 млн. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 2022 года.

Ранее Зарема Салихова, спутница владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, предложила натурализовать игрока красно-белых Самюэля Жиго.