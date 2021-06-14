«Спартак» официально представил Руя Виторию в качестве главного тренера

Португальский специалист Руи Витория был официально представлен в качестве нового главного тренера «Спартака».

Тренер прилетел в Москву вечером 13 июня.

51-летний Витория подписал двухлетнее соглашение с московским «Спаратаком в мае 2021.

Витория в прошлом возглавлял «Бенфику». Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Португалии (2015/16, 2016/17). Последним местом работы специалиста стал саудовский клуб «Ан-Наср», который он покинул в декабре 2020 года. Также Витория работал в португальских клубах «Фатиме», «Пасуш де Феррейре» и «Витории» из Гимараэша.

Напомним, до Витории «Спартак» возглавлял Доменико Тедеско. Немецский специалист возглавил московский клуб в октябре 2019 года, но покинул свой пост по окончанию контракта летом 2021.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» занял вторую строчку в турнирной таблице, отстав от «Зенита» на восемь очков. Таким образом, красно-белые сыграют в квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА 2021/22.

Ранее владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал об ожиданиях от работы Руя Витории на посту главного тренера красно-белых.