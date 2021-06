Ловрен заявил, что не жалеет об уходе из «Ливерпуля», потому что выигрывает трофеи с «Зенитом»

Защитник сборной Хорватии и петербургского «Зенита» Деян Ловрен высказался о своем трансфере в стан сине-бело-голубых из «Ливерпуля».

«Жалею ли я об уходе из «Ливерпуля»? Нет. Я не такой человек. Я принял решение, потому что чувствовал, что так будет правильно, и я не оглядываюсь. В моей карьере даже ошибки имеют свое обоснование. Благодаря этому я стал тем, кем являюсь.

Но переезд из Англии точно не был ошибкой. За первый сезон в «Зените» я выиграл уже два трофея, так что могу только гордиться этим», — приводит слова хорвата Four Four Two.

Ловрен пополнил клуб с берегов Невы летом 2020 года. В сезоне-2020/21 защитник вместе с командой выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Цвета «Ливерпуля» футболист защищал с 2014 по 2020 год. В составе национальной сборной Хорватии Ловрен стал вице-чемпионом чемпионата мира — 2018, который прошел в России. В финале хорватская сборная уступила французским футболистам.

Ранее Деян Ловрен посоветовал «Манчестер Сити» купить хорватского игрока, чтобы победить в Лиге чемпионов.