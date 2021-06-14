Экс-вратарь сборной Дании обвинил УЕФА в отсутствии сострадания

Экс-вратарь английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Петер Шмейхель раскритиковал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продолжить матч датчан с Финляндией на чемпионате Европы после того, как игра была приостановлена из-за потерявшего сознание Кристиана Эриксена.

«Это нелепое решение для УЕФА. Они могли бы попытаться придумать другой сценарий и проявить немного сострадания. Только что случилось что-то ужасное, а УЕФА предлагает возобновить игру или вернуться на поле на следующий день в полдень. Что это за вариант? Результат не имеет значения. Как они могли играть? — приводит слова Шмейхеля «Би-би-си».

Напомним, за несколько минут до конца первого тайма матча Евро-2020 игрок сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание. Его срочно увезли в реанимацию. Матч против Финляндии был прерван почти на два часа. Встреча была доиграна и завершилась победой финской команды со счетом 1:0.

В следующем туре датчане сыграют против сборной Бельгии. Встреча состоится 17 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Кристиан Эриксен поблагодарил всех неравнодушных за поддержку и теплые слова.