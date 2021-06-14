Комментатор Орлов заявил, что сборная Украины сильнее сборной России

Российский спортивный журналист Геннадий Орлов сравнил текущий уровень национальных сборных России и Украины, выступающих на чемпионате Европы 2020 года.

По его мнению, подопечные Андрея Шевченко на данный момент выглядят предпочтительнее команды под руководством Станислава Черчесова.

«По игровым показателям и по составу сборная Украины выглядит сейчас интереснее сборной России. Она и сильнее выступает на европейской арене. Я ей симпатизирую. У них очень приличная команда и сильные футболисты.

В той же «Аталанте» Малиновский сейчас основной игрок, и остальные тоже играют на высоком уровне», — заявил Орлов в эфире своего шоу на YouTube.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Украины Александр Зинченко эмоционально отреагировал на третий пропущенный мяч в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года против Нидерландов.